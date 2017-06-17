В работу наземного столичного транспорта внесены изменения

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. С 17 июня автобусы №398, 433, 503, 508, 526 и 891 запустили по новому участку Калужского шоссе в обход деревни Сосенки, сообщает mos.ru.

Маршрут автобуса №223 продлили до станции метро "Измайловская".

Одновременно отменяется маршрут троллейбуса №23 "Уссурийская улица" — "Метро Измайловская".

Маршрут автобуса № 862 "Платформа Сколково" — "Улица Авиаторов" продлили до станции Солнечная.

Также на 100 метров вперед перенесена остановка "Площадь Журавлева" для маршрутов автобусов №86, 171, троллейбуса №14.