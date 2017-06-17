Кучерена считает, что ФСИН нужны серьезные изменения

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Структура Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) нуждается в серьезных изменениях, но осуществить это непросто, заявил председатель Общественного совета при МВД России, член ОП РФ, адвокат Анатолий Кучерена."Россия-24", отвечая на вопрос, нуждается ли структура ФСИН в серьезных изменениях.
Адвокат подчеркнул, что нынешнее руководство ФСИН делает все возможное для того, чтобы "сломать" сложившиеся устои, однако сделать это непросто. "Надо все-такие не бояться нам строить, в том числе, и частные тюрьмы", — считает Кучерена.