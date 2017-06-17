Кучерена считает, что ФСИН нужны серьезные изменения

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Структура Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) нуждается в серьезных изменениях, но осуществить это непросто, заявил председатель Общественного совета при МВД России, член ОП РФ, адвокат Анатолий Кучерена.

"Да, конечно, менять надо… Ее надо сломать, конечно, сейчас есть ОНК, сейчас все становится достоянием гласности. Но, тем не менее, все равно где-то есть прыщ какой-то, который нарывает, а потом это все выстреливает", — казал Кучерена в эфире телеканала "Россия-24" , отвечая на вопрос, нуждается ли структура ФСИН в серьезных изменениях.

Адвокат подчеркнул, что нынешнее руководство ФСИН делает все возможное для того, чтобы "сломать" сложившиеся устои, однако сделать это непросто. "Надо все-такие не бояться нам строить, в том числе, и частные тюрьмы", — считает Кучерена.