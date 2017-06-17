Программа реновации не должна разрушать конкурентную среду, заявил Собянин

Пятиэтажные жилые дома в районе Коптево в Москве, включенные в программу реновации. Архивное фото

Пятиэтажные жилые дома в районе Коптево в Москве, включенные в программу реновации. Архивное фото

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Программа реновации в Москве не должна разрушать конкурентную среду между строительными компаниями, сообщил на VIII московском гражданском форуме в Мосгордуме мэр Москвы Сергей Собянин.

"Конкуренцию этот проект разрушать не должен. Компании должны конкурировать ценой и качеством, ответственностью и опытом. Просто так заводить кого-то на долгие годы без серьезных обязательств — я считаю, что это нельзя", — сказал мэр.

Он подчеркнул, что не стоит забывать главные цели — качество, ответственность и цену. "Конкурентную среду мы не должны нарушать. Все усилия будут направлены на то, чтобы создать качественное строительство", — сказал Собянин.

Координатор клуба инвесторов Москвы Артём Кузнецов в ходе выступления подчеркнул, что очень важно в тендерных процедурах в рамках программы реновации предусмотреть участие малого и среднего бизнеса.

"Очень важно, чтобы были предусмотрены изменения в налоговый кодекс, позволяющие не увеличивать налогообложение для жителей Москвы, участвующих в программе реновации. Я считаю это очень важным", — добавил Кузнецов.