Госпрограмму развития транспорта в Москве скорректируют с учетом реновации

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Государственную программу развития транспорта в Москве необходимо скорректировать с учетом программы реновации, заявил столичный мэр Сергей Собянин на 8-м московском гражданском форуме в субботу.

Он рассказал, что москвичей волнует, какой будет транспортная обстановка после программы реновации. "Очень важно государственную программу в развитии транспорта города Москвы еще раз проанализировать и скорректировать так, чтобы она была скорреспондирована с программой реновации", — сказал мэр.

Собянин подчеркнул, что все программы, к примеру, по строительству метро, эстакад и хорд должны дополнять друг друга и создавать комплексное развитие столицы. "Это очень важно, и мы обязательно это будем делать", — заключил он.

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и 6 поселениях на присоединённых территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не вошли. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию. При формировании списка учитывалось техническое состояние дома и мнение его жителей в рамках предварительного опроса.

Законопроект о реновации принят Госдумой в третьем чтении 14 июня. Согласно тексту закона, в программу войдут дома не выше девяти этажей, построенные по типовым проектам 1957-1968 годов. Также в этот список могут быть включены "многоквартирные дома первого периода индустриального домостроения, аналогичные им по характеристикам конструктивных элементов многоквартирные дома".

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, при реализации программы права москвичей не будут ущемлены, а полученные ими новые квартиры будут на 25-35% по своей рыночной стоимости дороже того жилья, которое сносится. Мэр также отметил, что дома будут выводиться из эксплуатации только после подписания всеми жильцами актов приема-передачи квартир. В законе о реновации жилья Собянин предложил гарантировать выдачу жильцам новой квартиры в том же районе и с отделкой, предусмотреть норму о замене предмета ипотеки с прежними условиями, а также закрепить оказание помощи при переезде нуждающимся. Он также предлагает предусмотреть право владельцев неприватизированных квартир выбирать между получением нового жилья в собственность или по социальному найму.