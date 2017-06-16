Путин признался, что никогда не кричит на людей

ВАШИНГТОН, 16 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, что никогда не кричит на людей.

Книга-транскрипт интервью Путина Стоуну вышла в США в пятницу. Слова Путина даются в обратном переводе с английского.

"Дмитрий, он на вас кричит?" — спросил Стоун пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

"Нет, никогда", — ответил Песков.

Путин также подтвердил, что "вообще никогда не кричит". "Поскольку когда вы кричите, то вы плохо слышите. Вам нужно, чтобы люди все слышали. А если вы кричите, если вы повышаете тон, тогда люди плохо понимают смысл сказанного им", — пояснил президент.