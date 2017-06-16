Массового расширения платных парковок в Москве не будет, заявил Собянин

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Столичные власти не планируют расширять в городе платные парковки, заявил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Никакого массового увеличения парковок не предвидится. На мой взгляд, мы уже создали основной костяк платных парковок", — сказал градоначальник.

Он пояснил, что появление платных парковок возможно только в локальных местах, к примеру, у торговых центров.

"Это локальные вещи. Никаких массовых таких увеличений площадей платных парковок не будет", — сказал Собянин.