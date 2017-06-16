Глава СПЧ прокомментировал нарушения прав человека при борьбе с терроризмом

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Если государства ради борьбы с терроризмом пойдут на ущемление прав человека, считая это хорошим средством обеспечения безопасности, это будет означать именно победу террористов, считает глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.
"Я лично думаю, что правый популизм мало чем отличается от левого популизма. И вообще у радикализма очень много разных обличий, но радикализм всегда несёт угрозу гражданскому обществу. Все-таки гражданское общество хорошо развивается, когда его не пытаются взорвать; тогда обеспечено развитие гражданского общества, обеспечены права человека", — сказал глава СПЧ в ходе заседания.
Он отметил, что угрозы несут популизм, радикализм, экстремизм — и эту цепочку можно продолжать. "Там, где экстремизм, в конце концов возникает терроризм. А это уже самая прямая угроза, наверное, важнейшему праву человека — праву на жизнь", — добавил Федотов.
"На мой взгляд, это процесс, к сожалению, естественный. Потому что, чем острее ситуация, чем больше угроз безопасности, тем больше у любого государства соблазна ущемить права человека, полагая, что в этом и будет как раз замечательное средство обеспечения безопасности", — сказал правозащитник.
"Но, на мой взгляд, здесь должна быть очень большая осмотрительность проявлена, потому что террористы как раз и хотят добиться этого", — добавил он, пояснив, что для террористов не существует прав человека.
"Терроризм есть полное отрицание прав человека. Поэтому если цивилизованные государства тоже пойдут на ущемление прав человека ради борьбы с терроризмом, то получится, что победили террористы. Давайте об этом задумаемся", — заключил Федотов.