Глава СПЧ прокомментировал нарушения прав человека при борьбе с терроризмом

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Если государства ради борьбы с терроризмом пойдут на ущемление прав человека, считая это хорошим средством обеспечения безопасности, это будет означать именно победу террористов, считает глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

В пятницу в Москве проходит заседание рабочей группы "Гражданское общество" германо-российского форума "Петербургский диалог". Федотов является сопредседателем этой рабочей группы. Нынешнее заседание посвящено проблеме правого популизма и угрозе, которую он представляет для гражданского общества и прав человека.

"Я лично думаю, что правый популизм мало чем отличается от левого популизма. И вообще у радикализма очень много разных обличий, но радикализм всегда несёт угрозу гражданскому обществу. Все-таки гражданское общество хорошо развивается, когда его не пытаются взорвать; тогда обеспечено развитие гражданского общества, обеспечены права человека", — сказал глава СПЧ в ходе заседания.

Он отметил, что угрозы несут популизм, радикализм, экстремизм — и эту цепочку можно продолжать. "Там, где экстремизм, в конце концов возникает терроризм. А это уже самая прямая угроза, наверное, важнейшему праву человека — праву на жизнь", — добавил Федотов.

Вместе с тем глава СПЧ напомнил о "неутешительном выводе, который был сделан недавно в докладе Amnesty International", где было сказано, что во всем мире наблюдается ухудшение ситуации с правами человека.

"На мой взгляд, это процесс, к сожалению, естественный. Потому что, чем острее ситуация, чем больше угроз безопасности, тем больше у любого государства соблазна ущемить права человека, полагая, что в этом и будет как раз замечательное средство обеспечения безопасности", — сказал правозащитник.

"Но, на мой взгляд, здесь должна быть очень большая осмотрительность проявлена, потому что террористы как раз и хотят добиться этого", — добавил он, пояснив, что для террористов не существует прав человека.

"Терроризм есть полное отрицание прав человека. Поэтому если цивилизованные государства тоже пойдут на ущемление прав человека ради борьбы с терроризмом, то получится, что победили террористы. Давайте об этом задумаемся", — заключил Федотов.