Васильева сообщила о сокращении числа учебников в ближайшее время

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Количество учебников, используемых в российском образовании, в ближайшее время резко сократится, а их содержание станет более современным, сказала РИА Новости глава Минобрнауки Ольга Васильева.

"Я думаю, мы в ближайшее время придем к взвешенным решениям – и список учебников резко сократится, а их содержание станет более соответствовать современным и классическим представлениям о мире, науке и России", — сказала Васильева.

В четверг директор школы из села Краснополка Ульяновской области во время прямой линии рассказал президенту Владимиру Путину, что некоторые учебники не вырабатывают свой ресурс за пять лет и поинтересовался, нельзя ли продлевать срок их эксплуатации. Владимир Путин сказал, что по некоторым дисциплинам срок эксплуатации учебника можно продлевать, но для некоторых других учебников это не имеет смысла.

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