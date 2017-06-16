Более тысячи жителей Ставрополья получили компенсации после жалобы Путину

ПЯТИГОРСК, 16 июн – РИА Новости, Маргарита Савельева. Более тысячи пострадавших в результате паводка в селе Краснокумском Ставропольского края получили компенсации после жалобы президенту в ходе "Прямой линии", сообщил РИА Новости представитель сельской администрации.

В четверг жительница села Краснокумское Валентина Саковская пожаловалась президенту, что не получила положенную после паводка компенсацию, а за подготовку справок для признания ее пострадавшей органы власти и МФЦ просят платить деньги.

"Вчера и сегодня компенсации получили 1156 человек, 110 человек получат, у 50 семей приняты заявления, с выплатой компенсаций им вопрос будет решаться через суд", — сказал собеседник агентства.

Губернатор вечером в четверг прибыл в Краснокумское, где ответил на вопросы местных жителей. Также он сообщил, что деньги Саковской были переведены перед общением с главой государства, а средства из федерального бюджета все еще не получены.