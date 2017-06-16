Минздрав Мурманской области рассмотрит все жалобы жителей Апатитов

МУРМАНСК, 16 июн – РИА Новости. Министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин останется в Апатитах на некоторое время, чтобы рассмотреть все жалобы жителей города после обращения Дарьи Стариковой на "прямую линию" с президентом Владимиром Путиным, сообщила журналистам губернатор региона Марина Ковтун.

Старикова, у которой диагностировали рак четвертой стадии, обратилась в ходе "прямой линии" к президенту, рассказав, что она упустила время для лечения, так как врачи изначально поставили ей неверный диагноз. При этом, по ее словам, в Апатитах наблюдается недостаток узких специалистов, большую часть которых перевели в соседний Кировск. По обращению Дарьи к президенту следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ковтун приехала в пятницу в Апатиты, чтобы лично изучить положение дел в здравоохранении района и встретиться с родственниками Дарьи Стариковой. "Сегодня даны поручения министру (здравоохранения – ред.), он здесь останется на некоторое время, примет всех желающих жителей Апатитов, возможно, и Кировска. Покуда поток жалоб не иссякнет, по каждому конкретному случаю мне не будет дан ответ… Пусть он выполнит свою работу, потом сделаем выводы и примем меры", — сказала Ковтун в ответ на вопрос о том, будут ли приняты кадровые решения.

Губернатор также пообещала, что все жалобы жителей Апатитов будут проанализированы, хотя власти и так знают о проблеме нехватки узких специалистов. Однако, как пояснила глава региона, в условиях, когда учреждения здравоохранения получают "подушевое" финансирование, обеспечить высокие зарплаты узким специалистам непросто.

При этом главврач Кировско-Апатитской больницы Юрий Ширяев заявил журналистам, что острой потребности в специалистах сегодня не отмечается. "Укомплектованность врачами составляет 64%, медсестрами — 96%", — отметил главврач.

Ширяев также пояснил, что слияние двух больниц произошло, в том числе, из-за сокращения численности населения в последние годы: примерно со 150 тысяч человек в конце 1980-х годов до 87 тысяч человек на сегодняшний день. Он также отметил, что за последние три года в больнице значительно снизилась летальность. Само же 8-этажное здание больницы начали строить в 1989 году, но построили только на 50%.