В Москве пройдет последний этап конкурса "Роботон-МиР"

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. На базе образовательного комплекса "Воробьевы горы" с 23 июня по 3 июля пройдет заключительный этап научного конкурса "Роботон-МиР", сообщает mos.ru.

Этап конкурса пройдёт в формате летней проектно-исследовательской смены, основная тема которой — "Роботы и космос". Смена завершится конкурсом практических разработок и соревнованиями роботов, которые сконструируют и изготовят команды.

Участниками смены станут 60 победителей и призеров отборочного этапа конкурса. Он проходил на базе университета "МИСиС" в форме олимпиады по прикладной математике, информатике, физике и мехатронике. В отборе участвовали около 300 учеников старших классов.

Победители и призеры конкурса "Роботон-МиР", которые подтвердят компетенции в области робототехники, получат дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в ведущие технические вузы Москвы.