Тюменские школьники займутся научными разработками в летнем лагере

ТЮМЕНЬ, 16 июн — РИА Новости. Порядка трехсот талантливых старшеклассников будут вести научную работу в образовательно-оздоровительном летнем лагере под Тюменью — школьников ждут инженерные соревнования, дискуссии с изобретателями, экскурсии на производственные площадки и защита собственных проектов, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Ученики 8-10 классов "поступят" на факультеты, где их ждут занятия в 11 проектах, объединенных в физико-математическую, естественнонаучную, геологическую и социально-гуманитарную лаборатории", — казал он.

По словам ректора Тюменского государственного университета Валерия Фалькова, в Урболабе, организованном в лагере при участии вуза, ребята научатся создавать 3D-модели городского пространства с элементами экологической реконструкции. Навыки и знания, полученные в этом проекте, помогут на уроках географии, геометрии, информатики, экологии.

"Центр научного творчества и робототехники ТюмГУ, благодаря имеющемуся высокотехнологичному оборудованию для работы в области робототехники и 3D-моделирования, уже стал мощным стимулом для развития у подростков инженерной мысли и позволяет готовить будущие инженерные кадры со школьной скамьи: заниматься в Центре могут дети, начиная с 11 лет", — отметил Фальков.

По информации пресс-службы губернатора, всего в оздоровительных лагерях Тюменской области в этом году отдохнут около 185 тысяч детей, из них более 48 тысяч — по льготным программам, в том числе 8 тысяч детей-сирот и детей-инвалидов.

"Все лагеря и центры имеют развитую материально-техническую базу, обеспечены постами охраны. Оздоровительные организации закупают продукты у тюменских производителей, дающих гарантии надежности качества товаров. Перевозка групп детей автотранспортом осуществляются в соответствии с требованиями и обязательным согласованием с подразделениями ГИБДД, места отдыха обработаны от клещей и комаров", — сказал глава региона.

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