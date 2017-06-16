Инсталляция "Живой огонь" появится в парке Победы

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Ко Дню памяти и скорби, который отмечается 22 июня, на Входной площади Парка Победы установят конструкцию высотой 20 метров, которая будет имитировать пламя Вечного огня, сообщает mos.ru.

Система состоит из светодиодных лент, которые при динамическом свечении создают эффект живого пламени. Ее смонтируют на металлическом каркасе в форме пятиконечной звезды диаметром 15 метров.

День памяти и скорби отмечается ежегодно в России 22 июня: в этот день в 1941 году в 04:00 немецко-фашистские войска вторглись на территорию СССР.