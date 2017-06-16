На mos.ru открыли запись на медкомиссию для разрешения на оружие

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Новая услуга "Запись на медкомиссию для разрешения на оружие" заработала с 16 июня на официальном сайте Мэра Москвы. Пользователи могут выбрать удобную дату и время для прохождения медицинского освидетельствования, чтобы получить заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием.

Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо выбрать в разделе "Услуги и сервисы" тему "Здоровье", а затем перейти к вкладке "Справки и документы". Записаться на медкомиссию смогут граждане России старше 18 лет, постоянно зарегистрированные в Москве.

Обследование у всех необходимых специалистов проводится за 90 минут в поликлинике № 180 (Уваровский переулок, дом 4). Предварительно посещать психиатрический и наркологический диспансер при этом не требуется. Оплатить услугу можно непосредственно в поликлинике через терминал наличными или картой. На территории поликлиники предусмотрена бесплатная парковка.