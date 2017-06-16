Подмосковные власти рассказали, сколько может занять рекультивация "Кучино"

13:5016.06.2017
(обновлено: 13:51 16.06.2017)
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Проект рекультивации мусорного полигона "Кучино" в подмосковной Балашихе должен быть готов уже к осени этого года, полная ликвидация свалки с начала реализации проекта может занять до трех лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в четверг заявил, что попросит правительство и главу Московской области заняться проблемой приближающейся к жилым домам и существующей уже более полувека мусорной свалки в Балашихе. К главе государства обратились жители домов в одном из микрорайонов, которые живут рядом с мусорным полигоном.
"Проект рекультивации полигона сейчас разрабатывается теми, кто его эксплуатирует. У них есть предписание по разработке плана рекультивации, срок – до конца осени", — сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Президент России в пятнадцатый раз отвечает на вопросы россиян в рамках программы "Прямая линия с Владимиром Путиным".
За два часа до начала эфира сотрудники сall-центра приняли почти 1,9 миллиона обращений граждан, которые хотели задать свой вопрос президенту.
Большинство граждан, чтобы оставить обращение, звонили в сall-центр, 370 тысяч вопросов поступили через смс, еще 280 тысяч были оставлены пользователями в социальных сетях.
Президент уверен в важности проведения прямых линий с гражданами России. По словам главы государства, подобный формат общения не только помогает решать какие-то социальные проблемы на местах, но и позволяет властям понять, что больше всего беспокоит россиян на данный момент.
Согласно опросу Фонда "Общественное мнение", три четверти россиян (74%) отметили необходимость проведения прямой линии с президентом России, при этом 57% опрошенных уверены, что ее проведение влияет на положение дел в стране.
Прямая линия началась с обсуждения темы экономического кризиса. Президент отметил, что, согласно имеющимся объективным данным, рецессия в российской экономике преодолена.
Говоря об экономических проблемах, глава государства отметил снижение доходов россиян. По его словам, существующая структура экономики определяет низкую производительность труда. "Если мы не будем ее повышать, то тогда не будет и новых рабочих мест, тогда не будут повышаться доходы. Это ключевая вещь", - сказал президент.
В ходе прямой линии президент отметил, что санкции хоть и повлияли на состояние российской экономики, однако более важной проблемой стало падение цен на нефть, газ и металлургическую промышленность.
В ходе прямой линии Путин напомнил, что, по оценкам ООН, Россия потеряла от санкций 50-52 миллиарда долларов, а те, кто их ввели, - 100 миллиардов долларов.
Во время прямой линии житель Владивостока пожаловался президенту о сложностях, которые возникают при получении "дальневосточного гектара". Глава государства пообещал изучить этот вопрос и разобраться с кадастровыми проблемами.
Президент России в ходе прямой линии рассказал и о причинах назначений новых губернаторов. По словам главы государства, в каких-то регионах губернаторы сами "поставили вопрос о том, чтобы использовали их на других участках работы". "Где-то мы почувствовали, что люди уже хотят перемен, и поэтому инициировали этот процесс", — отметил Путин.
По словам собеседника агентства, предписание о подготовке программы рекультивации было выдано ранее, так как мусорный полигон в Балашихе уже стоял в очереди на закрытие в рамках реализации новой программы по мусоропереработке в Подмосковье. Как ранее сообщил губернатор региона Воробьев, власти Подмосковья уже закрыли 21 мусорный полигон из 39 существующих.
Как отметили в пресс-службе Минэкологии Подмосковья, нельзя закрыть свалку без проведения комплекса мер по рекультивации полигона, иначе это может привести к экологической катастрофе.
"Бросить просто так полигон нельзя. Если на нем просто повесить табличку "закрыто", полигон без проведения работ по рекультивации просто загорится. Если не будет специальных установок по сбору газа, если не будет установлена система труб, которая будет собирать фильтраты, полигон может принести еще больше вреда, чем он приносит в рабочем состоянии", — заявил собеседник агентства.
"Обычно это-два-три года", — ответил он на вопрос РИА Новости о том, сколько времени займет полная рекультивация полигона.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>