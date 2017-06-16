Подмосковные власти рассказали, сколько может занять рекультивация "Кучино"

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Проект рекультивации мусорного полигона "Кучино" в подмосковной Балашихе должен быть готов уже к осени этого года, полная ликвидация свалки с начала реализации проекта может занять до трех лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в четверг заявил, что попросит правительство и главу Московской области заняться проблемой приближающейся к жилым домам и существующей уже более полувека мусорной свалки в Балашихе. К главе государства обратились жители домов в одном из микрорайонов, которые живут рядом с мусорным полигоном.

"Проект рекультивации полигона сейчас разрабатывается теми, кто его эксплуатирует. У них есть предписание по разработке плана рекультивации, срок – до конца осени", — сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

По словам собеседника агентства, предписание о подготовке программы рекультивации было выдано ранее, так как мусорный полигон в Балашихе уже стоял в очереди на закрытие в рамках реализации новой программы по мусоропереработке в Подмосковье. Как ранее сообщил губернатор региона Воробьев, власти Подмосковья уже закрыли 21 мусорный полигон из 39 существующих.

Как отметили в пресс-службе Минэкологии Подмосковья, нельзя закрыть свалку без проведения комплекса мер по рекультивации полигона, иначе это может привести к экологической катастрофе.

"Бросить просто так полигон нельзя. Если на нем просто повесить табличку "закрыто", полигон без проведения работ по рекультивации просто загорится. Если не будет специальных установок по сбору газа, если не будет установлена система труб, которая будет собирать фильтраты, полигон может принести еще больше вреда, чем он приносит в рабочем состоянии", — заявил собеседник агентства.

"Обычно это-два-три года", — ответил он на вопрос РИА Новости о том, сколько времени займет полная рекультивация полигона.

"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>