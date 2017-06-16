Песков назвал удачным рождение ребенка во время прямой линии Путина

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "чрезвычайно удачным" рождение ребенка, которого показали в ходе прямой линии с Владимиром Путиным, и подчеркнул, что здесь "драматургии нет".

Во время прямого включения из перинатального центра Уфы, где один из врачей медучреждения должен был задать вопрос президенту страны Владимиру Путину, в кадр неожиданно попал молодой отец, у которого за 20 минут до этого родился ребенок. Его супруга находилась в этот момент в реанимационной палате. Мужчина с ребенком на руках дал корреспонденту краткое интервью, в котором рассказал, что это его второй сын, и он назовет его Михаилом, сообщив также вес и рост ребенка. Президент России Владимир Путин в прямом эфире поздравил супружескую пару с рождением сына и пожелал им счастья.

"То, что родился ребенок, чрезвычайно удачно. Собственно в роддомах как раз и рождаются дети, они для этого и работают. Там же не рождается один ребенок в день. Там рождается гораздо больше, там постоянно принимают роды. Здесь никакой драматургии нет, это драматургия природы", — сказал Песков.

Он также заявил, что не усмотрел в работе ведущих эфира лишних объяснений того, как протекает прямая линия: все соединения и включения о технических характеристиках были, по его мнению, уместными.

"Соединения, включения и так далее, конечно, они нужны. Это всегда интересно и зрителям, и слушателям", — сказал он.

Пятнадцатая по счету прямая линия с президентом длилась почти 4 часа, за это время глава государства ответил на 70 с лишним вопросов.