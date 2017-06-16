В Югре после "прямой линии" попытаются ускорить переселение из вагонов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 июн – РИА Новости. Властям Ханты-Мансийского автономного округа предстоит рассмотреть возможность ускорения процесса переселения жителей из балочного массива, сообщает пресс-центр правительства со ссылкой на губернатора региона Наталью Комарову.

В четверг во время прямой линии к президенту Владимиру Путину обратилась жительница Нягани (ХМАО), проживающая на протяжении 20 лет в вагончике, который в конце 1970-х годов был местом временного проживания строителей. По ее словам, программа расселения в городе работает, но этот процесс слишком растянут по времени.

"Владимир Путин дал поручение регионам уточнить количество приспособленных строений, людей, в них проживающих. Такие расчеты у нас есть, необходимо проработать варианты ускоренного завершения программы, исходя из установки, которую дал президент, о возможности выделения федеральных средств по программе "Жилище" на эти цели", — заявила Комарова в ходе заседания окружного правительства.

Ранее сообщалось, что в рамках муниципальных программ на ликвидацию вагон-городков в регионе за пять лет было выделено 4,6 миллиарда рублей, количество приспособленных для проживания строений в Югре за это время сократилось на 43%. При этом, по словам мэра Нягани Ивана Ямашева, на расселение балочного массива на территории города требуется по меньшей мере 2 миллиарда рублей.

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