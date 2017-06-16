Источник рассказал о ситуации жительницы Забайкалья, обратившейся к Путину

КРАСНОЯРСК, 16 июн — РИА Новости. Проверка ситуации жительницы Забайкальского края, которая в ходе "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным пожаловалась, что получила непригодное для проживания жилье после пожаров 2015 года, уже проводилась и завершилась не в ее пользу, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Жительница Забайкалья Наталья Калинина сообщила в ходе "прямой линии" в четверг, что ее село сгорело при пожарах в апреле 2015 года, власти предоставляли ей жилье, но оно оказалось непригодным для проживания. Владимир Путин пообещал обратить внимание региональных властей и прокуратуры на ситуацию с расходованием средств, выделенных на обеспечение жильем жителей Забайкальского края, потерявших свои дома в результате пожаров в 2015 году.

Прокуратура и СК начали проверку. Губернатор взяла ситуацию на личный контроль, поручив в недельный срок решить проблему.

"Проверка проводится не первый раз. Она (Калинина – ред.) уже обращалась. Жилье, которое ей было выдано изначально и от которого она отказалась, было признано благоустроенным в тот раз", — сказал собеседник агентства.

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