Собянин заявил, что Москва полностью готова к Кубку конфедераций

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин, посетив пресс-центр футбольного Кубка конфедераций для неаккредитованных журналистов, заявил, что Москва полностью готова к проведению соревнования.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. В Москве на стадионе "Спартака" в Тушино пройдут 4 матча: 18 июня (Камерун – Чили), 21 июля (Россия – Португалия), 25 июня (Чили – Австралия) и 2 июля (матч за третье место).

"Москва полностью готова к проведению Кубка конфедераций – главного футбольного первенства 2017 года. Основные события московской части Кубка будут проходить на новом стадионе "Спартака" в Тушино. Там же расположен главный медиа-центр", — сказал Собянин.

При этом мэр отметил, что не все журналисты, приехавшие освещать спортивные мероприятия, смогли выдержать строгие правила аккредитации, и для того, чтобы у них была возможность качественно работать, Москва создала еще один пресс-центр – в Колонном зале Дома Союзов.

"Любой журналист, который в эти дни планирует писать о футболе, может воспользоваться его возможностями. Кроме того, мы организуем для них пресс-туры по отреставрированным "Лужникам" и другим достопримечательностям Москвы", — сказал градоначальник.

Пресс-центр для представителей СМИ, которые не смогли получить аккредитацию, заработал 15 июня в центре Москвы. Он рассчитан на 80 рабочих мест. Такие пресс-центры уже работают в Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Обеспечивать деятельность пресс-центра будут около 30 городских волонтеров.