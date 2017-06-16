Суворовцы выступят в парке Горького

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В парке Горького в субботу, 17 июня, пройдет концерт в рамках цикла "Военные оркестры в парках", проходящего в преддверии юбилейного Десятого Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", на котором выступит оркестр Московского военно-музыкального училища имени Валерия Халилова, отмечается в пресс-релизе организаторов фестиваля.

Зрителей ждут зажигательные ритмы и популярные мелодии, которые никого не оставят равнодушными. Каждая концертная программа оркестра отличается разнообразием жанров и стилевых интерпретаций и поражает виртуозным мастерством и идеальной слаженностью исполнения.

Под стать юным музыкантам и столичная площадка — престижная, модная и любимая многими горожанами: Центральный парк культуры и отдыха им. Горького.

Организаторы фестиваля отмечают, что цикл концертов "Военные оркестры в парках", который проводится в преддверии основных фестивальных торжеств, призван возродить и сохранить ушедшую в прошлое традицию исполнения духовой музыки на природе — в парках, скверах и других неакадемических площадках.

Начало концертной программы в 17:00 напротив главного входа в ЦПКИО им. Горького. Вход свободный.