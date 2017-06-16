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Общество

Репортажи RT из Ливии победили в US International Film & Video Festival

11:2016.06.2017
(обновлено: 11:37 16.06.2017)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкЛоготип телеканала RT. Архивное фотоЛоготип телеканала RT. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Телеканал RT завоевал три золотые и одну серебряную награды международного фестиваля US International Film & Video Festival, премии получили серия специальных репортажей из Ливии, видеоролик в формате 360 градусов, а также два документальных фильма, сообщает в пятницу пресс-служба канала.

Логотип телеканала Russia Today. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Проморолики RT завоевали два золота премии "Медиабренд"
"Победу (Gold Camera) в номинации "Документалистика: новостная передача: расследование/спецрепортаж" одержала серия военных репортажей из Ливии. Корреспондент RT Уильям Уайтман с линии фронта рассказывал о том, как ливийская армия освобождала город Сирт от боевиков ИГ*. Во время съемок журналисты попали под минометный обстрел", — говорится в пресс-релизе

Золотую награду в категории "Документалистика: окружающая среда, экология" завоевал фильм "H2нОль", рассказывающий об острой нехватке питьевой воды в Индии. Фильм также был удостоен специального приза "Лучший номинант – документальный фильм". Ранее фильм "H2нОль" и серия спецрепортажей из Ливии получили золото престижного международного телевизионного конкурса New York Festivals.

Логотип телеканала Russia Today. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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RT завоевал девять медалей New York Festivals
Главную награду фестиваля US International Film & Video Festival в категории "Документалистика: видео в формате 360°" получил видеоролик проекта RT "Космос 360", подготовленный совместно с госкорпорацией "Роскосмос" и РКК "Энергия". В ноябре 2016 года телеканал первым в мире "отправил" зрителей в космос, показав уникальные кадры Земли в инновационном панорамном формате.

Серебряную награду (Silver Screen) в номинации "Документалистика: история" получил документальный фильм RT на испанском España: la memoria enterrada ("Испания: похороненная память"). Лента рассказывает о жертвах гражданской войны и диктатуры Франсиско Франко в Испании, отмечают на телеканале.

Стенд телеканала RT (Russia Today). Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Руссак
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RT завоевал престижную премию ABU Prizes за новостной репортаж
В 2016 году RT уже становился победителем US International Film & Video Festival, завоевав две награды высшей категории.

Международный фестиваль US International Film & Video Festival проводится с 1967 года в Лос-Анджелесе. Жюри, состоящее из членов Международного Кворума кинопроизводителей (International Quorum of Motion Picture Producers), присуждает награды в пяти категориях: "Корпоративные", "Образовательные", "Развлекательные", "Документальные" и "Студенческие" проекты.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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