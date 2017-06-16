Репортажи RT из Ливии победили в US International Film & Video Festival

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Телеканал RT завоевал три золотые и одну серебряную награды международного фестиваля US International Film & Video Festival, премии получили серия специальных репортажей из Ливии, видеоролик в формате 360 градусов, а также два документальных фильма, сообщает в пятницу пресс-служба канала.
Золотую награду в категории "Документалистика: окружающая среда, экология" завоевал фильм "H2нОль", рассказывающий об острой нехватке питьевой воды в Индии. Фильм также был удостоен специального приза "Лучший номинант – документальный фильм". Ранее фильм "H2нОль" и серия спецрепортажей из Ливии получили золото престижного международного телевизионного конкурса New York Festivals."Космос 360", подготовленный совместно с госкорпорацией "Роскосмос" и РКК "Энергия". В ноябре 2016 года телеканал первым в мире "отправил" зрителей в космос, показав уникальные кадры Земли в инновационном панорамном формате.
Серебряную награду (Silver Screen) в номинации "Документалистика: история" получил документальный фильм RT на испанском España: la memoria enterrada ("Испания: похороненная память"). Лента рассказывает о жертвах гражданской войны и диктатуры Франсиско Франко в Испании, отмечают на телеканале.
Международный фестиваль US International Film & Video Festival проводится с 1967 года в Лос-Анджелесе. Жюри, состоящее из членов Международного Кворума кинопроизводителей (International Quorum of Motion Picture Producers), присуждает награды в пяти категориях: "Корпоративные", "Образовательные", "Развлекательные", "Документальные" и "Студенческие" проекты.
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