Пополнить "Тройку" теперь можно онлайн без использования желтого валидатора

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Пассажиры общественного транспорта столицы теперь могут пополнить карту "Тройка" полностью в режиме онлайн через приложение "Метро Москвы ", сообщает портал mos.ru. Им не придется дополнительно прикладывать карту к желтым валидаторам в метро. Функция стала доступна для пользователей смартфонов на базе Android c поддержкой NFC.

"После того как пассажиры зачислят деньги на счет "Тройки", им будет достаточно приложить карту к мобильному телефону, и пополнение счета пройдет через NFC-соединение. Благодаря этому можно пополнить счет, например, по дороге на работу, что сэкономит время в пути ", — рассказал заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он отметил, что теперь приложение "Метро Москвы" можно использовать для активации отложенного платежа, не прикладывая "Тройку" к желтым валидаторам на станциях подземки. Даже если пассажир пополнит карту любым другим способом, включая "Яндекс.Деньги", Qiwi и Webmoney, он сможет воспользоваться приложением "Метро Москвы" и с помощью NFC-соединения активировать платеж.

У владельцев гаджетов на операционной системе iOS в обновленной версии приложения "Метро Москвы" появилась возможность пополнять "Тройку" с помощью платежной системы Apple Pay. Но для того чтобы активировать оплату, карточку нужно приложить к желтому валидатору на станциях подземки.

Обновленную версию приложения уже можно скачать в App Store и Google Play.