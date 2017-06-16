Бизнес-омбудсмен вступился за новосибирского предпринимателя Трубицына

НОВОСИБИРСК, 16 июн – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает возбуждение уголовного дела в отношении новосибирского предпринимателя Дмитрия Трубицына попыткой целенаправленного уничтожения перспективного бизнеса.

В сообщении на сайте бизнес-омбудсмена отмечается, что несколько дней назад сотрудники следственного управления СКР по Новосибирской области возбудили уголовное дело в отношении Трубицына — основателя группы компаний "Тион", которая производит устройства для вентиляции, очистки и обеззараживания воздуха. Предпринимателя заподозрили в производстве и сбыте незарегистрированных медицинских изделий, совершенные в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

"В этой ситуации мы имеем дело с целенаправленным уничтожением перспективного бизнеса. Называть действия Трубицына преступлением – это очень большое преувеличение. Эксперты считают, что потребительские качества оборудования, поставляемое "Тионом", не пострадали от изменения его параметров по сравнению с теми, которые зафиксированы в документе Росздравнадзора. Важно донести их позицию до суда", — заявил Титов.

Он отметил, что Трубицын – молодой, энергичный представитель инновационного сектора, развитие которого больше всего необходимо для современной России. Титов надеется, что ситуация разрешится с минимальным ущербом, и станет поводом для того, чтобы решить, наконец, проблему "необоснованно громоздких бюрократических процедур" для производства медизделий в целом. По обращению ГК "Тион" аппаратом бизнес-омбудсмена проводится предварительная экспертиза.

По данным СК, входящая в группу "Тион" (является резидентом Технопарка новосибирского Академгородка) компания "Аэросервис" последние несколько лет продавала в российские лечебные учреждения очистители воздуха от вирусов и бактерий "ТИОН-А" и "ТИОН-В", которые не соответствовали выданной Росздравнадзором документации, полученной в 2011 году. Якобы сфальсифицированное и не соответствующее заявленным свойствам оборудование было поставлено в клиники более 100 населенных пунктов России.

В сообщении Следственного управления говорится, что у 35-летнего бизнесмена, выполнявшего функции исполнительного органа ООО "Аэросервис" из корыстных побуждений, с целью уменьшения себестоимости выпускаемой продукции и получения от ее продажи наибольшей прибыли возник умысел, направленный на производство и реализацию очистителей воздуха с нарушением установленных стандартов. Также Трубицына подозревают в назначении директором "Аэросервис" подставного лица. Бизнесмен заявил, что не нарушал закон. По решению суда он помещен под домашний арест.