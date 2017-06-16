Глава Забайкалья поручила решить проблему женщины, оставшейся без жилья

КРАСНОЯРСК, 16 мая — РИА Новости. Губернатор Забайкалья Наталья Жданова поручила в недельный срок подобрать варианты обеспечения жильем для жительницы региона, которая в ходе "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным пожаловалась, что получила непригодное для проживания жилье после пожаров 2015 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы края.

Жительница Забайкалья Наталья Калинина сообщила в ходе "прямой линии", что ее село сгорело при пожарах в апреле 2015 года, власти предоставляли ей жилье, но оно оказалось непригодным для проживания. Владимир Путин пообещал обратить внимание региональных властей и прокуратуры на ситуацию с расходованием средств, выделенных на обеспечение жильем жителей Забайкальского края, потерявших свои дома в результате пожаров в 2015 году. Прокуратура и СК начали проверку. Губернатор взяла ситуацию на личный контроль.

По словам собеседницы агентства, в пятницу Жданова, глава Оловяннинского района и заместители губернатора встретились с Калининой.

Женщина рассказала, что она не являлась собственником утраченного жилого дома, но постоянно в нем проживала и не имела другого жилья. В связи с этим ей предложили заселиться в квартиру по договору социального найма в одном из четырех поселений на выбор.

"Я одна воспитываю ребенка, поэтому выбрала благоустроенную квартиру в Ясной. Через шесть-семь дней нас свозили на место, мы посмотрели квартиру. Летом было все нормально, и мы написали заявление, что согласны там проживать. Пришли морозы – в квартире стало холодно, замерзла балконная дверь, окна были в кружаках. Пришлось оттуда выехать", — сказала она.

Глава района Андрей Антошкин пояснил, что в начале отопительного сезона 2015-2016 годов, действительно, были низкие температуры, поступали жалобы от населения поселка.

"Это было в октябре. Затем температурный режим был налажен, все услуги оказывались должным образом. Также в квартире был полностью проведен ремонт, претензий на момент заселения от жительницы не поступало. Кроме того, мы предлагали Наталье Александровне разные варианты трудоустройства: в поселке Ясной открылся социальный приют для престарелых, куда требовались специалисты", — добавил он.

По данным властей, женщина пожелала получить квартиру в столице края — Чите.

По итогам встречи Наталья Жданова поручила своему заместителю Александру Кулакову в недельный срок подготовить возможные варианты решения этого вопроса.

"Через неделю встретимся в таком же составе, чтобы обсудить уже конкретные варианты решения вашей проблемы, принять окончательное решение", — сказала губернатор.