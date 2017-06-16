Один пострадавший в ДТП с автобусом в Забайкалье выписан из больницы

КРАСНОЯРСК, 16 июн — РИА Новости. Один пострадавший в крупном ДТП с автобусом в Забайкальском крае выписан из больницы Читы, сообщили РИА Новости в минздраве региона.

"В краевой клинической больнице все пациенты стабильны – находятся в состоянии средней степени тяжести. Одна из женщин прооперирована – ей сделали эндопротезирование. Из первой городской больницы выписан один человек. Женщина по-прежнему в реанимации в тяжелом состоянии. Еще одна женщина в состоянии средней степени тяжести. Остальные стабильны без отрицательной динамики. В Бурятии в больницах остаются 11 человек", — сказал собеседник агентства.

В минувшее воскресенье вечером на 702-м километре федеральной автодороги "Байкал" опрокинулся автобус с паломниками. По уточненным данным минздрава Забайкалья, автобус перевозил 51 человека из села Красный Чикой в Читу. По данным минздрава Забайкальского края, 35 пассажиров получили ранения, 14 человек погибли, в том числе водитель, двое отказались от госпитализации.