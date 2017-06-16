Путин заявил, что гордится своими родителями

ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну рассказал, что гордился своими родителями.

Он сообщил, что его мать умерла в 1998 году, а отец — в 1999 году. На вопрос, гордился ли он ими, Путин ответил: "Да".

"Отец не дожил буквально два месяца до того, как я был назначен премьер-министром. Но даже до того, как я был назначен премьер-министром, он медперсоналу, когда я приходил, всегда говорил — вот мой президент едет", — сказал Путин.

Документальный фильм Стоуна "Интервью с Путиным", который режиссер готовил два года, выходит с понедельника на канале Showtime. Четырехсерийный фильм был полностью показан 12-15 июня. Первый канал ранее подтвердил, что приобрел у компании Showtime права на показ этого фильма, в России его смогут увидеть с 19 по 22 июня.

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