Я была орнитологом, учитывала птиц, носила бинокль. У меня есть музыкальный слух. Учет птиц производится на слух, и мне это здорово удавалось. Нужно уметь определить птицу по тому звуку, какой она издает. В походах принято иметь гитару и петь. Я числилась как раз тем человеком, у кого за спиной болталась гитара.