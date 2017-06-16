В России практикующие хирурги и лор-хирурги в основном мужчины. Ксения Клименко – яркий пример успешного профессионала в области хирургической отоларингологии. Кандидат медицинских наук, врач отделения отоларингологии ФГБУ ЦКБ Управления делами президента РФ, действительный член Американской академии отоларингологии – хирургии головы и шеи.
Стать врачом Ксении посоветовала мама. После окончания гимназии с углубленным изучением химии, биологии и английского поступить в Московскую медицинскую академию им. Сеченова не составило труда.
Изначально Ксения хотела стать биологом. С 12 лет ходила в длительные биологические экспедиции с Российским обществом охраны природы.
Я была орнитологом, учитывала птиц, носила бинокль. У меня есть музыкальный слух. Учет птиц производится на слух, и мне это здорово удавалось. Нужно уметь определить птицу по тому звуку, какой она издает. В походах принято иметь гитару и петь. Я числилась как раз тем человеком, у кого за спиной болталась гитара.
В институте мечтала стать хирургом, спасать жизни, проводить большие операции. Работать руками у Ксени хорошо получалось. Перед поступлением в ординатуру посоветовали рассмотреть лор-специальность, хотя во время учебы в вузе это направление не вдохновляло, казалось малопривлекательным.
Лор-специальность – это тоже хирургическая специальность, – рассказывает Ксения. – Когда я погрузилась в нее, поняла, что это не ограничивается миндалинами, хроническими тонзиллитами и ушными пробками. Оказалось, это настолько серьезное направление в мире, лор-врачи в мире оперируют головной мозг через нос, они проводят сложнейшие операции на ушах, и они не проще, чем другие полостные операции.
В ординатуре Ксения попала в систему Управления делами президента. Здесь применялись современные эндоскопические методы. В отделении была здоровая конкуренция.
Руководители больницы поддерживали развитие сотрудников и оснащали отделение необходимым оборудованием.
Важно не только научиться оперировать, – отмечает врач, – важно иметь оборудование. Оказалось, что операция на пазухах – а здесь рядом головной мозг, орбиты, сонная артерия, – она очень опасная.
Если делать полноценную качественную операцию, то нужно иметь специальное оборудование, чтобы эти риски свести к нулю. Это навигационная система, она впервые появилась у в отделении Ксении в 2011 году. Здесь важно не только, что оно есть, а еще и уметь его использовать.
Всю себя Ксения посвятила профессии и постоянно совершенствуется. Она обучалась у самых именитых профессоров Америки, Австралии и Европы. Научилась виртуозно оперировать и продолжает развиваться.
У нас все врачи оперирующие, молодые, мы всех активно обучаем. Мне повезло. Можно сказать, я стала хирургом вопреки. В год каждый хирург проводит по тысяче операций. И это сложные, серьезные операции.
Сейчас Ксения сама преподает, проводит курсы по эндоскопической хирургии, по микрохирургии уха не только в России, но и за рубежом.
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