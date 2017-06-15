Путин рассказал, какие задачи стоят перед медицинским сообществом в России

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Сегодня перед российским медицинским сообществом стоят важные задачи по внедрению современных технологий и повышению эффективности здравоохранения, отметил президент России Владимир Путин в своем приветствии участникам церемонии вручения премии "Призвание".

"Сегодня перед медицинским сообществом страны стоят серьезные, востребованные временем задачи: необходимо повышать эффективность здравоохранения, внедрять современные технологии и практики, совершенствовать качество и доступность медицинской помощи, уделять приоритетное внимание подготовке квалифицированных кадров", — написал Путин в своем приветствии, которое зачитала замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева.

В приветствии президента также говорится, что медики "выбрали самую главную и благородную профессию, требующую глубоких знаний, исключительного трудолюбия и полной самоотдачи, а главное — душевной щедрости, чуткости и отзывчивости".

"Именно эти качества испокон века были присущи лучшим представителям российском медицины", — отметил Путин.

Национальная премия "Призвание" учреждена в 2001 году Первым каналом и Минздравом РФ. Идея премии принадлежит ведущей программы "Здоровье" Елене Малышевой, соорганизатором выступил бывший врач "Скорой помощи", народный артист России Александр Розенбаум. Торжественная церемония ежегодно проходит перед Днем медицинского работника, который в этом году будет отмечаться 18 июня.