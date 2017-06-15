СК провертит жалобу обратившейся к Путину женщины из сгоревшего села

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Следователи начали проверку после обращения в ходе "прямой линии" с президентом Владимиром Путиным женщины, потерявшей жилье при пожарах в 2015 году в Забайкалье, сообщает пресс-служба СК РФ.

Жительница Забайкалья Наталья Калинина сообщила в ходе "прямой линии", что село, в котором она проживала, сгорело в апреле 2015 года. Власти предоставляли жилье, но оно непригодно для проживания, добавила она. Путин пообещал обратить внимание региональных властей и прокуратуры на ситуацию с расходованием средств, выделенных на обеспечение жильем жителей Забайкальского края, потерявших свои дома в результате пожаров в 2015 году. В прокуратуре края заявили, что проведут проверку информации, озвученной в ходе "прямой линии".

"По данному факту… проводится доследственная проверка… Следователи опросят женщину, проведут обследование её жилья, истребуют и изучат необходимые документы. В рамках проверки следователи дадут принципиальную правовую оценку действиям должностных лиц", — говорится в сообщении.

"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>