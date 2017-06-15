Глава Ставрополья прибыл в село, жительница которого жаловалась Путину

КРАСНОКУМСКОЕ (Ставропольский край), 15 июн — РИА Новости, Маргарита Савельева. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров прибыл в село Краснокумское, жительница которого в ходе "прямой линии" с президентом пожаловалась на отсутствие компенсаций, полагающихся пострадавшим от паводка, передает корреспондент РИА Новости.

В четверг жительница села Краснокумское Георгиевского района в ходе "прямой линии" сообщила, что так и не получила положенной компенсации, а за подготовку справок для признания ее пострадавшей органы власти и МФЦ просят платить. Прокуратура Ставропольского края начала проверку по фактам, озвученным в обращении.

"Компенсации будут выплачены всем пострадавшим, кроме этого, будет оказана тем, кто потерял скот и птицу", — сказал Владимиров.

По его словам, Валентине Саковской, которая пожаловалась президенту, выплачены 60 тысяч рублей.

Также многие жители села, которые не прописаны в своих домах по тем или иным причинам, должны будут через суд подтвердить факт своего проживания, отметил губернатор. По его словам, после этого они получат компенсации.

"Кто не прописан, но проживает постоянно, будем добиваться вместе через суд, для этого потребуется также два свидетеля факта проживания. Автоматически суд поставит в очередь на получение денег", — сказал Владимиров.

Губернатора окружили порядка сотни человек, они задают вопросы, в частности о том, где теперь жить, кто будет платить за ремонт и почему за пострадавшие огороды не последует возмещений.

Паводок в Ставропольском крае вызвали рекордные за полвека дожди. От стихии в регионе пострадали 28 населенных пунктов. Более 2 тысяч домов, в которых проживают свыше 6,6 тысячи человек, оказались затоплены.