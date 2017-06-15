В МВД рассказали о силовой поддержке при обысках

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Вопрос силовой поддержки при обысках и других следственных действиях в каждом случае рассматривается индивидуально, но бизнес должен вести нормальную экономическую деятельность, заявил РИА Новости заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов.
"Абстрактно нет смысла разговаривать: нужно говорить о каждом конкретном случае. Там где надо — там должна быть (силовая поддержка), где не надо — ее не должно быть. Президент об этом сказал абсолютно чётко: здесь не может быть двойных толкований. Будем делать выводы из того, что сказал президент", — сказал Зубов, отвечая на вопрос, необходимо ли уменьшить силовую поддержку при проведении следственных мероприятий.
Замминистра напомнил, что запрос силовой поддержки при проведении мероприятий таких, как обыски, целиком является вопросом следственных органов МВД и прежде всего СК.
В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств. По информации СК, лица из числа руководства некоммерческой организации "Седьмая студия", основателем которой был Серебренников, в 2011–2014 годах похитили около 200 миллионов рублей, выделенных государством на развитие и популяризацию искусства. Как ранее отмечал глава департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Андрей Малышев, в то время Минкультуры ежегодно выделяло "Седьмой студии" деньги на проект "Платформа", общая сумма финансирования составила 216,5 миллиона рублей.