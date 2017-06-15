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Общество

В МВД рассказали о силовой поддержке при обысках

Сюжет:
"Прямая линия" с Путиным - 2017 (220)
19:0315.06.2017
01400
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЗдание Министерства внутренних дел Российской Федерации в Москве. Архивное фотоЗдание Министерства внутренних дел Российской Федерации в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Вопрос силовой поддержки при обысках и других следственных действиях в каждом случае рассматривается индивидуально, но бизнес должен вести нормальную экономическую деятельность, заявил РИА Новости заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов.

Вывеска на здании Гоголь-центра. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Путин назвал нелепой силовую поддержку при обыске в "Гоголь-центре"
Ранее президент России Владимир Путин в ходе "прямой линии" заявил, что не видит необходимости в силовой поддержке при изъятии документов в "Гоголь-центре" и назвал нелепым ее присутствие при обысках в театре или в бухгалтерии.

"Абстрактно нет смысла разговаривать: нужно говорить о каждом конкретном случае. Там где надо — там должна быть (силовая поддержка), где не надо — ее не должно быть. Президент об этом сказал абсолютно чётко: здесь не может быть двойных толкований. Будем делать выводы из того, что сказал президент", — сказал Зубов, отвечая на вопрос, необходимо ли уменьшить силовую поддержку при проведении следственных мероприятий.

Замминистра напомнил, что запрос силовой поддержки при проведении мероприятий таких, как обыски, целиком является вопросом следственных органов МВД и прежде всего СК.

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин подтвердил, что прочитал письмо Миронова о Серебренникове
"Кто у нас даёт силовую поддержку? Росгвардия. Запрашивает кто? Следственные органы, не только в структуре МВД, но и прежде всего Следственный комитет. Следователю виднее. Нужна силовая поддержка или нет — это вопрос следствия, и его надо рассматривать с разных точек зрения, прежде всего с точки зрения указания руководства страны не мешать бизнесу вести нормальную экономическую деятельность", — сказал он.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств. По информации СК, лица из числа руководства некоммерческой организации "Седьмая студия", основателем которой был Серебренников, в 2011–2014 годах похитили около 200 миллионов рублей, выделенных государством на развитие и популяризацию искусства. Как ранее отмечал глава департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Андрей Малышев, в то время Минкультуры ежегодно выделяло "Седьмой студии" деньги на проект "Платформа", общая сумма финансирования составила 216,5 миллиона рублей.

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