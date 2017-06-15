В Удмуртии заявили, что будут работать с каждой жалобой на аварийное жилье

УФА, 15 июн – РИА Новости, Рамиля Салихова. Власти Удмуртии разработали региональную программу по расселению населения из аварийного и ветхого жилья, и с каждым отдельным случаем будет работать рабочая группа, прокомментировал РИА Новости врио главы Удмуртии Александр Бречалов.

В ходе "Прямой линии" жительница Ижевска пожаловалась президенту на то, что дом, в котором живет ее семья, признали аварийным, но расселение назначили только на 2029 год. Путин пообещал лично приехать к женщине. СУСК РФ по региону начало проверку соблюдения прав жильцов дома, находящегося в аварийном состоянии. К проверке подключилась и республиканская прокуратура.

"Проблема аварийного жилья для Удмуртии и Ижевска стоит остро. Эта тема была первой, которой я занялся с первых дней моей работы в республике. Были поездки в Сарапул, результатом которой стала программа по переселению жителей из аварийного жилья. Это региональная программа, в скором времени по ней 16 семей получат достойное жилье", — сказал Бречалов.

По его словам, создана специальная рабочая программа, которая проверяет все жалобы граждан на ветхость жилых зданий.

"Сейчас в Малопургинском районе и других округах региона идет большая работа по исправлению ситуации. Независимо от федеральных программ мы найдем изыски и возможности, чтобы переселять людей из аварийных домов. Но надо понимать, что региональный бюджет имеет свои границы, но в каждом случае надо разбираться отдельно и в самых острых ситуациях помогать с жильем и изыскивать средства", — прокомментировал агентству Бречалов.

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