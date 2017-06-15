Директором Исаакиевского собора стал Юрий Мудров

Вид на Исааккиевский собор с пляжа Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Вид на Исааккиевский собор с пляжа Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Директором Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" назначен Юрий Мудров, сообщает комитет по культуре Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что в апреле директор музея-памятника Николай Буров сообщил своем уходе с должности с 1 июня. И.о. директора с 1 июня была назначена Ирада Вовненко, до того занимавшая пост заместителя директора музея по связям с общественностью.

Комитет по культуре Санкт-Петербурга сообщает, что завершена процедура рассмотрения кандидатур на должность директора Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор".

"По итогам проведенного отбора представленных кандидатов, комитетом по культуре Санкт-Петербурга принято решение о назначении на должность директора ГМП "Исаакиевский собор" Мудрова Юрия Витальевича, который приступит к работе с 15 июня 2017 года", — говорится в сообщении.

Мудров работает в сфере культуры Санкт-Петербурга с 1982 года. В разное время он занимал руководящие должности в ГМЗ "Павловск", ГМЗ "Ораниенбаум", Санкт-Петербургском фонде культуры, Государственном музее истории религии и других учреждениях культуры города.

Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Прежним остается и юридический статус объекта — его владельцем остается город. Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.