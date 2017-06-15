СК начал проверку после обращения к президенту жительницы вагон-городка

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Следователи начали проверку после обращения к Владимиру Путину во время прямой линии жительницы Нягани, живущей в вагончике, сообщает пресс-служба СК РФ.

О проблеме, связанной с проживанием в вагончике, в эфире прямой линии президенту рассказала жительница Нягани. Глава государства подчеркнул, что деньги на ликвидацию и расселение таких строений выделены, а региональным властям необходимо "посчитать как следует" количество людей, нуждающихся в помощи и поддержке.

"В настоящее время проводится проверка по изложенным в обращении женщины фактам, в рамках которой будет дана правовая оценка действиям должностных лиц администрации города, ответственных за реализацию программы по расселению граждан из указанного жилья", — говорится в сообщении.

Установлено, что женщина более 20 лет проживает в вагон-городке в Нягани, построенном для временного проживания строителей более 40 лет назад. Находящиеся в указанном городке жилые постройки фактически не предназначены для проживания в северных условиях, а программа по их сносу и переселению живущих в них граждан проводится ненадлежащим образом и сильно растянута во времени.

Ранее власти региона сообщили, что в домах-вагончиках в Нягани проживают более 1,2 тысячи семей, то есть почти три тысячи человек.

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