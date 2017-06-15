В Чечне программу переселения из ветхого жилья завершили на год раньше

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что в республике программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья была досрочно завершена в 2016 году, с опережением на год.
Он подчеркнул, что в республике для успешного выполнения задач по переселению граждан используются бюджетные средства, привлекаются инвестиции и меценатские средства.
"В конце прошлого года досрочно завершили региональную программу по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Таким образом, мы закрыли этот вопрос, опередив график на год!.. Мы и дальше будем принимать исчерпывающие меры, чтобы наши граждане могли жить в достойных условиях", — подчеркнул глава Чечни.
Во время Прямой линии Президент России Владимир Путин заявил о необходимости скорейшего переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Глава государства совершенно верно отметил, что затягивать этот вопрос на десятилетия "нелепо и неприменимо". Задачи по обеспечению граждан комфортными жилищными условиями являются приоритетными и в Чечне. Мы успешно выполняем их, эффективно используя бюджетные средства, привлекая инвестиции и меценатские средства. В конце прошлого года досрочно завершили региональную программу по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Таким образом, мы закрыли этот вопрос, опередив график на год! В течение 2016 года построили 12 многоквартирных домов на 581 квартир. Жилье построено в городе Грозном и в двух районах — Надтеречном и Урус-Мартановском. За весь период реализации региональной программы (2013-2016 гг.) мы полностью ликвидировали аварийный жилищный фонд общей площадью 50,5 тыс. кв. м. 3 857 переселенцев из аварийного жилья получили новые благоустроенные квартиры. Мы и дальше будем принимать исчерпывающие меры, чтобы наши граждане могли жить в достойных условиях. #Кадыров #Россия #Чечня #Путин