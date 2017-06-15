В Чечне программу переселения из ветхого жилья завершили на год раньше

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что в республике программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья была досрочно завершена в 2016 году, с опережением на год.

"Во время "Прямой линии" президент России Владимир Путин заявил о необходимости скорейшего переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Глава государства совершенно верно отметил, что затягивать этот вопрос на десятилетия "нелепо и неприменимо". Задачи по обеспечению граждан комфортными жилищными условиями являются приоритетными и в Чечне", — написал Кадыров на своей странице в Instagram

Он подчеркнул, что в республике для успешного выполнения задач по переселению граждан используются бюджетные средства, привлекаются инвестиции и меценатские средства.

"В конце прошлого года досрочно завершили региональную программу по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Таким образом, мы закрыли этот вопрос, опередив график на год!.. Мы и дальше будем принимать исчерпывающие меры, чтобы наши граждане могли жить в достойных условиях", — подчеркнул глава Чечни.