Прокуратура проверила реализацию закона о "дальневосточном гектаре"

ВЛАДИВОСТОК, 15 июн — РИА Новости. Прокуратура в ходе проверки реализации закона о "дальневосточном гектаре" установила, что вопрос кадастрового учета земли до сих пор не решен в ряде районов Приморья, сообщает региональное ведомство.

На "Прямую линию" президента позвонил житель Приморья, он пожаловался главе государства на бюрократию и сложности при оформлении дальневосточного гектара. Владимир Путин отметил, что программа "Дальневосточный гектар" идет неплохо, удовлетворены более трети заявок. Сложнее всего, по его словам, она идет в Приморском крае, а выдаче "дальневосточного гектара" препятствует отсутствие нормального кадастра и большие площади ведомственной земли.

"До настоящего времени остается неразрешенным вопрос осуществления кадастрового учета принадлежащих органам местного самоуправления земельных участков, право на которые признано, в том числе в счет невостребованных земельных долей, а также границ населенных пунктов, передачи в кадастровую палату сведений о функциональных и территориальных зонах согласно документам территориального планирования и градостроительного зонирования", — говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, такая проблема существует на территории Ольгинского, Тернейского, Шкотовского Кавалеровского, Октябрьского, Пожарского, Хорольского, Михайловского, Яковлевского, Ханкайского, Дальнереченского, Черниговского муниципальных районов, городских округов Большой Камень, Спасска — Дальнего, Лесозаводского, Дальнереченского, Дальнегорского городских округов

Отмечается, что прокуратура вынесла главам органов местного самоуправления 32 представления и направила в суд два административных исковых заявления.

В начале июня прокуратура края сообщала, что в ходе проверок выявлено почти 400 фактов нарушений сроков рассмотрения заявок на получение "дальневосточного гектара" в Приморье.

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