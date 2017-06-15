Дома около свалки в Балашихе построил "Мортон"

МОСКВА, 15 июн — РИА Недвижимость. Дома около свалки в подмосковной Балашихе построила группа компаний "Мортон", сообщили РИА "Недвижимость" в пресс-службе областного Главгосстройнадзора.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в четверг заявил, что попросит правительство и главу Московской области заняться проблемой приближающейся к жилым домам и существующей уже более полувека мусорной свалки в подмосковной Балашихе. К главе государства обратились жители домов в одном из микрорайонов Балашихи, которые живут рядом с мусорным полигоном.

Следственный комитет РФ сообщил, что разрешение на строительство жилых домов возле полигона бытовых и промышленных отходов в подмосковной Балашихе было выдано незаконно.

"Объекты построены и введены в эксплуатацию в 2015 году", — рассказали в Главгосстройнадзоре, добавив, что строительство вела группа "Мортон".

Осенью 2016 года акционеры "Мортона", одного из ведущих девелоперов крупномасштабных жилых проектов в московском регионе, продали акции компании фонду Horus Real Estate Fund I B. V., принадлежащему основному владельцу девелоперской группы ПИК Сергею Гордееву. Позднее фонд перепродал "Мортон" самой группе ПИК, сделка была закрыта в декабре 2016 года.

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