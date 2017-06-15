Прокуратура проверит жалобу жительницы аварийного дома в Ижевске

УФА, 15 июн – РИА Новости, Рамиля Салихова. Прокуратура Удмуртии подключилась к проверке после жалобы жительницы аварийного дома в Ижевске президенту России Владимиру Путину, сообщил РИА Новости представитель ведомства.

В ходе "Прямой линии" жительница Ижевска пожаловалась президенту на то, что дом, в котором живет ее семья, признали аварийным, но расселение назначили только на 2029 год. Путин пообещал лично приехать к женщине. СУСК РФ по региону начало проверку соблюдения прав жильцов дома, находящегося в аварийном состоянии.

"Республиканская прокуратура организовала проверку по обращению жительницы Ижевска к президенту Российской Федерации Владимиру Путину по вопросу переселения граждан из аварийного жилья. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за соблюдение прав жителей аварийного дома, в котором проживает заявительница, изучены все обстоятельства сложившейся ситуации", — отметили в прокуратуре.

Собеседник агентства добавил, что при наличии оснований будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования. Ход проверки находится на контроле руководства регионального надзорного органа.

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