Пользователи соцсетей оставили более 600 тысяч сообщений о прямой линии

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Около 602 тысяч сообщений о "Прямой линии с Владимиром Путиным" оставили пользователи социальных сетей, активнее всего были жители Москвы, следует из статистики, предоставленной официальным агентством "прямой линии" SNMG.

© www.sn-mg.ru/www.snwall.ru Статистика прямой линии Владимира Путина © www.sn-mg.ru/www.snwall.ru Статистика прямой линии Владимира Путина

Согласно данным SNMG, составленным по данным сервиса SNWall, в сети "Вконтакте" оставили 34% от числа всех сообщений, 28% — в Twitter, 19% — в сети "Одноклассники", 13% —в Instagram и еще 6% в Facebook. Всего было опубликовано 601 тысяча 892 сообщения, или по 15 в секунду.

Среди самых активных городов и регионов – Москва (24,658 тысячи сообщений), Нижегородская область (5,2 тысячи), Красноярский край (4,6 тысячи), Санкт-Петербург (4,3 тысячи), Татарстан (4 тысячи), Свердловская и Новосибирская области (3,7 и 3,2 тысячи соответственно).

"Ожидаемо было много селфи с телевизором. Ожидаемо было много "легких" постов. Но в тоже время была велика доля и серьёзных содержательных вопросов. За 4 часа "прямой линии" и нескольких часов, предшествующих ей, мы зафиксировали почти 300 тысяч сообщений — это сопоставимо с объемом, который система собрала за две недели до эфира", — заявил управляющий партнёр коммуникационного агентства SNMG, создатель платформы SNWall Денис Терехов.

Пятнадцатая "прямая линия" Путина длилась 4 часа. За это время глава государства ответил на 70 с лишним вопросов.

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