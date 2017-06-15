Эксперт: операция, при которой умерла девушка, не является пластической

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Операция, во время которой умерла юная девушка в Москве, не относится к пластическим, заявил РИА Новости президент Общероссийской общественной организаций "Российское общество пластических, реконструктивных и эстетических хирургов" Константин Липский.
Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова сообщила, что 13 июня в частной клинике на Мичуринском проспекте проходила пластическая операция по устранению последствий внутриутробных травм лица 17-летней девушки. Во время процедуры пациентка скончалась на операционном столе. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Росздравнадзор также проводит проверку по данному факту.
По его словам, статистика смертей во время операций показывает, что в Москве "достаточно регулярно это бывает". "Это несчастные случаи, и различные причины бывают для этого. Бывают аллергические реакции… конечно, бывают при введении и выведении из наркоза такие случаи", — сказал Липский.