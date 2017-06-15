Эксперт: операция, при которой умерла девушка, не является пластической

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Операция, во время которой умерла юная девушка в Москве, не относится к пластическим, заявил РИА Новости президент Общероссийской общественной организаций "Российское общество пластических, реконструктивных и эстетических хирургов" Константин Липский.

Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова сообщила, что 13 июня в частной клинике на Мичуринском проспекте проходила пластическая операция по устранению последствий внутриутробных травм лица 17-летней девушки. Во время процедуры пациентка скончалась на операционном столе. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Росздравнадзор также проводит проверку по данному факту.

Говоря о характере операции, Липский отметил, что "такие операции обычно делает не пластический хирург, их обычно делают челюстно-лицевые хирурги". "Если в этой клинике есть лицензия по челюстно-лицевой хирургии, надо с этого начинать, но эта операция не имеет отношения к пластической хирургии как таковой", — добавил он.

По его словам, статистика смертей во время операций показывает, что в Москве "достаточно регулярно это бывает". "Это несчастные случаи, и различные причины бывают для этого. Бывают аллергические реакции… конечно, бывают при введении и выведении из наркоза такие случаи", — сказал Липский.