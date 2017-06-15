В Краснодаре уже ремонтируют дорогу, на которую жители пожаловались Путину
17:4115.06.2017
(обновлено: 17:45 15.06.2017)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июн – РИА Новости, Иван Капустин. Дорога на улице Новороссийской в Краснодаре, о плохом состоянии которой местный житель в ходе "Прямой линии" рассказал президенту РФ, ремонтируется уже два дня, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
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"К ремонту улицы Новороссийской уже приступили (о начале работ информировали 13 июня). Здесь предстоит выполнить наибольший объем работ с переносом и укладкой новых коммуникаций. Планируется, что ремонт улицы будет завершен до конца года. По двум другим объектам работы начнутся в ближайшее время после проведения необходимых процедур. Всего в Краснодаре в этом году будет отремонтирован 51 участок улично-дорожной сети, что составляет более 70 километров", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по поручению главы региона на капительный ремонт Новороссийской, а также улиц Восточно-Кругликовской и Тургенева выделено более 1,5 миллиарда рублей из разных бюджетов. По его словам, уже ведутся работы по ремонту проезжей части на 16 участках, подготовительные работы – на 10 объектах. По оставшимся объектам работы начнутся по мере завершения работ на текущих участках.
Всего в 2017 году на финансирование ремонтных работ Краснодару выделено порядка 3,5 миллиарда рублей.
Ранее глава Краснодара Евгений Первышов заявил, что улица Новороссийская вместе с Тургеневской и подъездом к поселку Индустриальному являются самыми разбитыми в городе. По его словам, по этим участкам есть отставание по капитальному ремонту, но его необходимо наверстать.
По информации городской администрации, на улице Новороссийской сняли старый асфальт. Рабочие планируют заменить не только покрытие, но и ливневую канализацию, тротуары. Кроме того, проезжая часть будет шире: вместо двух полос станет четыре. Реконструировать планируют около 2 километров дороги.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Президент России в пятнадцатый раз отвечает на вопросы россиян в рамках программы "Прямая линия с Владимиром Путиным".
За два часа до начала эфира сотрудники сall-центра приняли почти 1,9 миллиона обращений граждан, которые хотели задать свой вопрос президенту.
Большинство граждан, чтобы оставить обращение, звонили в сall-центр, 370 тысяч вопросов поступили через смс, еще 280 тысяч были оставлены пользователями в социальных сетях.
Президент уверен в важности проведения прямых линий с гражданами России. По словам главы государства, подобный формат общения не только помогает решать какие-то социальные проблемы на местах, но и позволяет властям понять, что больше всего беспокоит россиян на данный момент.
Согласно опросу Фонда "Общественное мнение", три четверти россиян (74%) отметили необходимость проведения прямой линии с президентом России, при этом 57% опрошенных уверены, что ее проведение влияет на положение дел в стране.
Прямая линия началась с обсуждения темы экономического кризиса. Президент отметил, что, согласно имеющимся объективным данным, рецессия в российской экономике преодолена.
Говоря об экономических проблемах, глава государства отметил снижение доходов россиян. По его словам, существующая структура экономики определяет низкую производительность труда. "Если мы не будем ее повышать, то тогда не будет и новых рабочих мест, тогда не будут повышаться доходы. Это ключевая вещь", - сказал президент.
В ходе прямой линии президент отметил, что санкции хоть и повлияли на состояние российской экономики, однако более важной проблемой стало падение цен на нефть, газ и металлургическую промышленность.
В ходе прямой линии Путин напомнил, что, по оценкам ООН, Россия потеряла от санкций 50-52 миллиарда долларов, а те, кто их ввели, - 100 миллиардов долларов.
Во время прямой линии житель Владивостока пожаловался президенту о сложностях, которые возникают при получении "дальневосточного гектара". Глава государства пообещал изучить этот вопрос и разобраться с кадастровыми проблемами.
Президент России в ходе прямой линии рассказал и о причинах назначений новых губернаторов. По словам главы государства, в каких-то регионах губернаторы сами "поставили вопрос о том, чтобы использовали их на других участках работы". "Где-то мы почувствовали, что люди уже хотят перемен, и поэтому инициировали этот процесс", — отметил Путин.