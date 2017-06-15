Москалькова рассказала о своем видении присяги при вступлении в гражданство

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Присяга при вступлении в гражданство РФ должна состоять из двух частей: высокоэмоциональной — об уважении истории, культуры и традиций России, а также правой – о соблюдении законов, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"На мой взгляд, клятва должна носить морально-нравственный характер… и должна состоять из двух частей. Первая — высокоэмоциональная часть, которая будет свидетельствовать о том, что торжественно клянётся гражданин России уважать историю, культуру, традиции России. И вторая – правовая часть", — сказала омбудсмен в четверг в ходе заседания в Госдуме рабочей группы по подготовке текста присяги.

Она пояснила, что вторая часть должна быть о готовности гражданина соблюдать законодательство РФ. "Мне кажется, что это очень важный элемент нового этапа истории понимания своего приобщения к великой России с ее многонациональной семьей, традициями и историей", — отметила омбудсмен.

"Мы обсуждаем с вами не только присягу, но и закон, который должен, на мой взгляд, как минимум четыре позиции содержать: это процедура принятия гражданства, возраст, с наступлением которого возможно принятие этой клятвы, понимание, где она будет хранится и как подписываться, и, наконец, содержание", — добавила Москалькова.

Рассмотреть вопрос о введении присяги при вступлении в гражданство РФ предложил депутатам Госдумы президент России Владимир Путин. Крашенинников сообщил, что созданная рабочая группа подготовит текст присяги в виде поправки к законопроекту об отзыве решений о предоставлении гражданства РФ для террористов и экстремистов. Законопроект должен быть принят до конца июля. Свой вариант присяги уже предложила фракция ЛДПР, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая представила в рабочую группу текст клятвы, которая была написана на основе преамбулы к конституции РФ. Также было принято решение, что любой гражданин сможет представить свой текст присяги в рамках объявленного комитетом конкурса.