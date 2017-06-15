Власти Подмосковья постараются закрыть свалку в Балашихе раньше 2021 года

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти постараются закрыть мусорный полигон в Балашихе раньше, чем в запланированном 2021 году, соблюдая при этом все необходимые технологии.

"Сейчас наша задача найти возможность сдвинуть этот срок и, учитывая, что город наступает, соответственно уже на свалку, постараться закрыть раньше, а до этого предусмотреть все необходимые мероприятия для того, чтобы соблюдалась технология", — сказал Воробьев в эфире канала "Россия 24".

Он пояснил, что его задача в настоящее время – "дать еще раз указание министерству экологии, главе городского округа, чтобы был постоянный экологический контроль, надзор по недопущению каких-либо отклонений от технологий".

"И нам помогают общественники, конечно, и ОНФ, и экологические организации", — добавил губернатор.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в четверг заявил, что попросит правительство и главу Московской области заняться проблемой приближающейся к жилым домам и существующей уже более полувека мусорной свалки в подмосковной Балашихе. К главе государства обратились жители домов в одном из микрорайонов Балашихи, которые живут рядом с мусорным полигоном.

Ранее в четверг Следственный комитет РФ сообщил, что разрешение на строительство жилых домов возле полигона бытовых и промышленных отходов в подмосковной Балашихе было выдано незаконно.

Говоря о мусороперерабатывающих заводах в Подмосковье, Воробьев отметил: "Таких заводов у нас, по сути, на системной основе никогда не было, они были построены, но не функционировали по полному циклу".

"Мы претендуем на то, что при поддержке федерального правительства, нам удастся благодаря "зеленому тарифу" запустить 4 перерабатывающих завода. Это значит, что весь мусор – это порядка 10 миллионов тонн московского мусора и 8-10 нашего, будет обеспечиваться глубокая переработка, вырабатываться электричество и, соответственно, не будет вот того, что мы сегодня видим. Этих огромных курганов, которые нужно еще рекультивировать", — сказал он.