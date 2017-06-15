В Иркутской области после "прямой линии" проверят зарплаты педагогов

ИРКУТСК, 15 июн – РИА Новости. Министерство образования Иркутской области после прямой линии с президентом РФ проведет проверку правильности начисления заработной платы педагогам, сообщает пресс-служба правительства региона.

В ходе прямой линии поступил вопрос из Иркутской области от молодого педагога с жалобой на зарплату порядка 16 тысяч рублей. Владимир Путин сказал, что средняя зарплата педагогов не должна быть в несколько раз ниже средней по экономике региона, отметив, что в данном регионе средняя зарплата составляет около 30 тысяч рублей. Путин заявил, что разницы в два-три раза между зарплатами молодых специалистов и опытных быть не должно. Он выразил надежду, что власти Иркутской области обратят внимание на сложившуюся ситуацию.

Министр образования Иркутской области Валентина Перегудова заявила, что "по фактам, озвученным учителем одной из общеобразовательных организаций города Шелехова в ходе прямой линии с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, министерством образования Иркутской области будет проведена проверка в рамках полномочий".

По данным министерства, размер ежемесячной средней заработной платы школьных педагогов в Шелехове с начала 2017 года составил 32 тысячи 215 рублей. При этом отмечается, что уровень зарплаты каждого конкретного педагога может отличаться от среднего как в большую, так и в меньшую сторону.