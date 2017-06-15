Путин заявил, что всегда старается перепроверять информацию СМИ

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что внимательно читает все сообщения СМИ про чиновников, но при этом старается бережно относиться к людям и всегда сначала перепроверяет любую информацию.

Председатель комитета по экологии "Деловой России" Эльдар Неверов спросил президента о его отношении к информационному "мусору" в интернете, "вбросам" в отношении представителей власти.

"Я, прежде чем сделать какие-то выводы, всегда — хочу это подчеркнуть — всегда я бережно стараюсь к людям относиться и всегда сначала перепроверяю любую информацию", – сказал Путин в ходе прямой линии.

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