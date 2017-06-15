Путин: протестные акции должны оставаться в рамках закона

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Протестные акции всегда возможны в рамках демократических процедур, но должны оставаться в рамках закона, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

"Протестные акции всегда возможны в рамках демократических процедур, думаю, что это правильный и хороший способ донести до власти — до любой власти, в том числе в любой стране, в том числе в России, — точку зрения людей, которые не согласны в чем-то с действующими властями. При этом любые формы протестов, в том числе и демонстрации, должны оставаться в рамках закона так же, как и чиновники, и властные структуры, и представители власти должны действовать в рамках закона. Те, кто нарушает закон, должны отвечать за эти нарушения", — сказал Путин.

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