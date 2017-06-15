Показанный на "прямой линии" отец ребенка рассказал о планах на маткапитал

УФА, 15 июн – РИА Новости, Рамиля Салихова. Уфимец Артем Сухарев — счастливый отец новорожденного Михаила, которого увидела вся страна в ходе "прямой линии" с Владимиром Путиным во время включения из уфимского перинатального центра, планирует использовать материальный капитал для расширения жилплощади.

Во время прямого включения из перинатального центра Уфы, где один из врачей медучреждения должен был задать вопрос Путину, в кадр неожиданно попал молодой отец, у которого за 20 минут до этого родился ребенок. Его супруга находилась в этот момент в реанимационной палате. Мужчина с ребенком на руках дал корреспонденту краткое интервью, в котором рассказал, что это его второй сын, и он назовет его Михаилом, сообщив также вес и рост ребенка. Президент России Владимир Путин в прямом эфире поздравил супружескую пару с рождением сына и пожелал им счастья.

Уфимская семья Сухаревых живет в обычной "хрущевке", и с пополнением в семье, планируют расширить жилплощадь.

"Мы с супругой Кристиной в браке больше 10 лет, познакомились еще студентами – оба по профессии юристы. Супруга работает юрисконсультом, а я менеджером по продажам. Материальный капитал на второго ребенка мы планируем использовать для расширения жилья, живем в двухкомнатной квартире, теперь нас стало больше и необходимо больше места", — пояснил Артем Сухарев РИА Новости.

Он рассказал, что имя младшему брату дал старший сын — 4-летний Георгий. "Георгий все время подходил к маме, гладил ее живот и спрашивал – как дела у Миши. Нам имя понравилось, хорошее, русское, потому не было сомнений, как назвать сына", — рассказал Артем агентству.

По его словам, для него и для всех близких было неожиданностью попасть в прямой эфир и пообщаться с главой государства.

"Супруга родила с помощью кесарева сечения, она была в реанимации, когда мне вручили маленького сына. Я с удовольствием разглядывал ребенка, и не ожидал, что ко мне войдут оператор и корреспондент, и я попаду в прямой эфир к Владимиру Путину. После эфира мне начали звонить друзья и родственники, сначала поздравляют с рождением сына, а затем, что стал "звездой" экрана", — поделился Сухарев.

Меленький Михаил Сухарев родился весом 3 килограмма 800 граммов, его рост 54 сантиметра. Врачи клиники сообщили, что ребенок здоров, а его мама пришла в себя после наркоза, хорошо себя чувствует и скоро начнет кормить ребенка. По планам, маленького Михаила, который неожиданно стал известным на всю страну, выпишут из родильного дома 21 июня.

"У нас большая семья, родители помогают смотреть за детьми всех братьев и сестер. Мы очень любим природу и лошадей, путешествуем по Башкирии и часто ездили заграницу, но с рождением Михаила пока не будем рисковать – проведем лето на даче", — рассказал Сухарев агентству.

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