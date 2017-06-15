Путин похвалил школьника за находчивый ответ на его вопрос

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе традиционной прямой линии в четверг похвалил юношу, который не растерялся и в ответ на вопрос главы государства о том, кто помог ему подготовить вопрос о коррупции, сказал, что подготовила его сама жизнь.

Один из финалистов всероссийской инженерной олимпиады из Нефтеюганска задал Путину вопрос о том, как президент решает проблему с коррумпированными чиновниками, и отметил, что в ХМАО сотрудники МВД не получают положенной им субсидии на приобретение жилья. Юноша прочел свой вопрос по бумажке.

"Ты читал вопрос. Ты заранее подготовил его, или тебе кто-то его рекомендовал?" — спросил Путин.

"Для этого вопроса меня жизнь подготовила", — не растерялся подросток. Его быстрый ответ вызвал смех и аплодисменты в зале.

"Молодец", — похвалил юношу Путин.

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