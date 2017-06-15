Путин рассказал о своем отношении к сообщениям СМИ о чиновниках

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что внимательно относится ко всем сообщениям СМИ про чиновников, но принимает решения только после их проверки.

Председатель комитета по экологии "Деловой России" Эльдар Неверов спросил президента о его отношении к информационному мусору в интернете и "вбросах" в отношении представителей власти.

"Я их вижу, как правило, эти материалы. Конечно, прежде всего, если это касается моих коллег, то не могу этого не видеть, так же как и многую другую информацию, поступающую по другим каналам, не только из интернета, но из других средств массовой информации. Всегда отношусь к этому внимательно, и хочу вас заверить, с уважением. Но человек, занимающий мое место, должен обязательно все это перепроверять", – сказал Путин в ходе "Прямой линии".

По его словам, окончательные выводы можно делать только на основе объективных данных.

"Мы с вами хорошо знаем, что, к сожалению, средства массовой информации в целом и интернет в том числе используются для фейков, для вбросов, просто для политической борьбы. Что делать, такова жизнь, здесь ничего необычного нет. Но я должен всегда это перепроверить через имеющиеся у меня возможности, а таких возможностей у меня много", – добавил президент.

Как уточнил Путин, возможности для перепроверки имеет прокуратура, МВД, ФСБ, контрольное управление президента России, ведомства, контролирующие использование бюджетных средств.

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