Путин: ограничений творческой деятельности Серебренникова не было и нет

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Ограничений творческой деятельности режиссера Кирилла Серебренникова не было и нет, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

"Как вы знаете, многие вещи он создавал при поддержке государственных финансов. То есть никаких, я сейчас не даю оценки его творчеству, совершенно к этому не готов, но каких-либо ограничений, связанных с его творческой деятельностью, как вы знаете, не было и нет, потому что просто ему давали государственные деньги. Но если уж кому-то дают государственные деньги, то государство должно исходить из того, что они тратятся правильно, в соответствии с законом. Возникли опасения, что есть финансовые нарушения. Все, больше здесь ничего нет", — сказал Путин.

"Что касается Серебренникова, я с ним не знаком, в отличие, скажем, от Алексея Учителя. Во всяком случае, лично не общался", — добавил он.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств. По информации СК, лица из числа руководства некоммерческой организации "Седьмая студия", основателем которой был Серебренников, в 2011–2014 годах похитили около 200 миллионов рублей, выделенных государством на развитие и популяризацию искусства. Как ранее отмечал глава департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Андрей Малышев, в то время Минкультуры ежегодно выделяло "Седьмой студии" деньги на проект "Платформа", общая сумма финансирования составила 216,5 миллиона рублей.

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